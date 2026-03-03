Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 4 марта?

Во вторник, 4 марта, в Украине будет усиливаться влияние поля высокого давления, поэтому большинство регионов обойдется без осадков.

Лишь на востоке и северо-востоке днем возможен небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью будет колебаться от небольшого минуса до плюсовых значений, а днем воздух прогреется до 15 градусов в западных областях.

По данным синоптиков, атмосферное давление будет расти, что будет способствовать прояснениям в ночные часы. Именно поэтому ночью ожидается слабый мороз и гололедица, особенно на севере и северо-востоке страны.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев: -3...+9

Львов: -2...+14

Ужгород: -1...+14

Ивано-Франковск: -2...+14

Черновцы: -2...+14

Тернополь: -2...+12

Хмельницкий: -2...+12

Ровно: ночью 0...-2, днем +10...+12

Луцк: 0...+14

Житомир: -1...+9

Винница: -1...+10

Одесса: +1...+9

Николаев: +1...+8

Херсон: +1...+8

Днепр: 0...+6

Запорожье: +1...+6

Полтава: 0...+5

Харьков: 0...+4

Сумы: 0...+4

Чернигов: 0...+6

Кропивницкий: 0...+8

Донецк: +1...+5

Луганск: +1...+5

Симферополь: 0...+7

Погода в Украине 4 марта / Карта Укргидрометцентра

Какой погоды ждать в марте?