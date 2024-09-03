Заметим, что жара в Украине уже идет на спад, +35 и более градусов пока не ожидается. Однако синоптические процессы могут измениться.
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Погода в Украине
В центральных, южных областях и в Крыму местами будет кратковременный дождь и гроза, на остальной территории обещают без осадков. Ветер будет двигаться в основном в северо-восточном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать 15 – 20 градусов тепла, в западных областях 11 – 16 градусов тепла. По данным синоптиков, днем будут фиксировать 23 – 28 градусов тепла, на Закарпатье будет до 32 градусов тепла. В Карпатах ночью 9 – 14 градусов, днем – 18 – 23.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +29...+31
- Львов +26...+28
- Ивано-Франковск +25...+27
- Тернополь +24...+26
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +27...+29
- Ровно +24...+26
- Житомир +25...+27
- Винница +23...+25
- Одесса +23...+25
- Николаев +24...+26
- Херсон +24...+26
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +23...+25
- Черкассы +23...+25
- Чернигов +25...+27
- Сумы +26...+28
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +24...+26
- Донецк +26...+28
- Луганск +27...+29
- Харьков +26...+28
Прогноз погоды на 4 сентября / Укргидрометцентр