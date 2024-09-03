Заметим, что жара в Украине уже идет на спад, +35 и более градусов пока не ожидается. Однако синоптические процессы могут измениться.

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Погода в Украине

В центральных, южных областях и в Крыму местами будет кратковременный дождь и гроза, на остальной территории обещают без осадков. Ветер будет двигаться в основном в северо-восточном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 15 – 20 градусов тепла, в западных областях 11 – 16 градусов тепла. По данным синоптиков, днем будут фиксировать 23 – 28 градусов тепла, на Закарпатье будет до 32 градусов тепла. В Карпатах ночью 9 – 14 градусов, днем – 18 – 23.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +29...+31
  • Львов +26...+28
  • Ивано-Франковск +25...+27
  • Тернополь +24...+26
  • Черновцы +24...+26
  • Хмельницкий +24...+26
  • Луцк +27...+29
  • Ровно +24...+26
  • Житомир +25...+27
  • Винница +23...+25
  • Одесса +23...+25
  • Николаев +24...+26
  • Херсон +24...+26
  • Симферополь +25...+27
  • Кропивницкий +23...+25
  • Черкассы +23...+25
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +24...+26
  • Донецк +26...+28
  • Луганск +27...+29
  • Харьков +26...+28


Прогноз погоды на 4 сентября / Укргидрометцентр