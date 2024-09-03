Зауважимо, що спека в Україні вже йде на спад, +35 і більше градусів наразі не очікується. Однак синоптичні процеси можуть змінитися.

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Погода в Україні

У центральних, південних областях та в Криму місцями буде короткочасний дощ та гроза, на решті території обіцяють без опадів. Вітер рухатиметься здебільшого у північно-східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме 15 – 20 градусів тепла, у західних областях 11 – 16 градусів тепла. За даними синоптиків, вдень фіксуватимуть 23 – 28 градусів тепла, на Закарпатті буде до 32 градусів тепла. В Карпатах вночі 9 – 14 градусів, вдень – 18 – 23.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +29...+31
  • Львів +26...+28
  • Івано-Франківськ +25...+27
  • Тернопіль +24...+26
  • Чернівці +24...+26
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +27...+29
  • Рівне +24...+26
  • Житомир +25...+27
  • Вінниця +23...+25
  • Одеса +23...+25
  • Миколаїв +24...+26
  • Херсон +24...+26
  • Сімферополь +25...+27
  • Кропивницький +23...+25
  • Черкаси +23...+25
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +26...+28
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +25...+27
  • Запоріжжя +24...+26
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +27...+29
  • Харків +26...+28


Прогноз погоди на 4 вересня / Укргідрометцентр