Зауважимо, що спека в Україні вже йде на спад, +35 і більше градусів наразі не очікується. Однак синоптичні процеси можуть змінитися.
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Погода в Україні
У центральних, південних областях та в Криму місцями буде короткочасний дощ та гроза, на решті території обіцяють без опадів. Вітер рухатиметься здебільшого у північно-східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме 15 – 20 градусів тепла, у західних областях 11 – 16 градусів тепла. За даними синоптиків, вдень фіксуватимуть 23 – 28 градусів тепла, на Закарпатті буде до 32 градусів тепла. В Карпатах вночі 9 – 14 градусів, вдень – 18 – 23.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +29...+31
- Львів +26...+28
- Івано-Франківськ +25...+27
- Тернопіль +24...+26
- Чернівці +24...+26
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +27...+29
- Рівне +24...+26
- Житомир +25...+27
- Вінниця +23...+25
- Одеса +23...+25
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +25...+27
- Кропивницький +23...+25
- Черкаси +23...+25
- Чернігів +25...+27
- Суми +26...+28
- Полтава +24...+26
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +24...+26
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +27...+29
- Харків +26...+28
Прогноз погоди на 4 вересня / Укргідрометцентр