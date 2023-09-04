Несмотря на это, во всех областях все же ожидается переменная облачность. Поэтому украинцы имеют возможность насладиться приходом того же бабьего лета.
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Какая будет погода в Украине 5 сентября
По всей Украине сохранится теплая погода без значительных осадков. В частности, температура в большинстве областей нашего государства будет колебаться от +23 до +25 градусов. Также не будет и значительных порывов ветра, ведь его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
На Западе и Севере Украины погода порадует наших граждан отсутствием значительной жары, а также палящего солнца. В этих регионах ожидается переменная облачность, температура будет составлять от +23 до +25 градусов. Жарче всего на этот раз будет на Закарпатье, ведь температура там будет от +24 до +26 градусов.
Похожая погода будет в центральных областях нашего государства. Температура будет колебаться от +24 до +27 градусов, без значительных ветров.
Теплее всего будет на Востоке и Юге нашего государства. Туда придет по-настоящему теплая летняя погода с высокой температурой, но с переменной облачностью. Температура в зависимости от региона будет составлять от +23 до +29 градусов. Теплее всего будет в Одессе, Николаеве и Херсоне, а холоднее всего в Харькове и Полтаве.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +23...+25
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23…+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +23...+25
Сумы – +23...+25
Полтава – +23...+25
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +25...+27
Луганск – +26...+28
Харьков – +23...+25
Прогноз погоды в Украине на 5 сентября / Карта Укргидрометцентра