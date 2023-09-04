Несмотря на это, во всех областях все же ожидается переменная облачность. Поэтому украинцы имеют возможность насладиться приходом того же бабьего лета.

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Какая будет погода в Украине 5 сентября

По всей Украине сохранится теплая погода без значительных осадков. В частности, температура в большинстве областей нашего государства будет колебаться от +23 до +25 градусов. Также не будет и значительных порывов ветра, ведь его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

На Западе и Севере Украины погода порадует наших граждан отсутствием значительной жары, а также палящего солнца. В этих регионах ожидается переменная облачность, температура будет составлять от +23 до +25 градусов. Жарче всего на этот раз будет на Закарпатье, ведь температура там будет от +24 до +26 градусов.

Похожая погода будет в центральных областях нашего государства. Температура будет колебаться от +24 до +27 градусов, без значительных ветров.

Теплее всего будет на Востоке и Юге нашего государства. Туда придет по-настоящему теплая летняя погода с высокой температурой, но с переменной облачностью. Температура в зависимости от региона будет составлять от +23 до +29 градусов. Теплее всего будет в Одессе, Николаеве и Херсоне, а холоднее всего в Харькове и Полтаве.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +23...+25

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +23...+25

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +23...+25



Прогноз погоды в Украине на 5 сентября / Карта Укргидрометцентра