Попри це, у всіх областях усе ж очікують мінливу хмарність. Тому українці мають можливість насолодитися приходом того самого бабиного літа.

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Якою буде погода в Україні 5 вересня

По всій Україні збережеться тепла погода з відсутністю значних опадів. Зокрема, температура у більшості областей нашої держави коливатиметься від +23 до +25 градусів. Також не буде і значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду.

На Заході й Півночі України погода порадує наших громадян відсутністю значної спеки, а також палючого сонця. У цих регіонах очікується мінлива хмарність, а температура становитиме від +23 до +25 градусів. Найжаркіше цього разу буде на Закарпатті, адже температура там буде від +24 до +26 градусів.

Схожою буде погода у центральних областях нашої держави. Температура там коливатиметься від +24 до +27 градусів, без значних вітрів.

Найтепліше буде на Сході й Півдні нашої держави. Туди завітає по-справжньому тепла літня погода з високою температурою, але з мінливою хмарністю. Температура в залежності від регіону становитиме від +23 до +29 градусів. Найтепліше буде в Одесі, Миколаєві та Херсоні, а найхолодніше у Харкові й Полтаві.

Температура в обласних центрах України

Київ – +23...+25

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +23...+25

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +23...+25



Прогноз погоди в Україні на 5 вересня / Карта Укргідрометцентру