Попри це, у всіх областях усе ж очікують мінливу хмарність. Тому українці мають можливість насолодитися приходом того самого бабиного літа.
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Якою буде погода в Україні 5 вересня
По всій Україні збережеться тепла погода з відсутністю значних опадів. Зокрема, температура у більшості областей нашої держави коливатиметься від +23 до +25 градусів. Також не буде і значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду.
На Заході й Півночі України погода порадує наших громадян відсутністю значної спеки, а також палючого сонця. У цих регіонах очікується мінлива хмарність, а температура становитиме від +23 до +25 градусів. Найжаркіше цього разу буде на Закарпатті, адже температура там буде від +24 до +26 градусів.
Схожою буде погода у центральних областях нашої держави. Температура там коливатиметься від +24 до +27 градусів, без значних вітрів.
Найтепліше буде на Сході й Півдні нашої держави. Туди завітає по-справжньому тепла літня погода з високою температурою, але з мінливою хмарністю. Температура в залежності від регіону становитиме від +23 до +29 градусів. Найтепліше буде в Одесі, Миколаєві та Херсоні, а найхолодніше у Харкові й Полтаві.
Температура в обласних центрах України
Київ – +23...+25
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23...+25
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +23...+25
Суми – +23...+25
Полтава – +23...+25
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +26...+28
Харків – +23...+25
Прогноз погоди в Україні на 5 вересня / Карта Укргідрометцентру