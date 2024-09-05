В то же время жителям Крыма и Одессы стоит взять с собой зонтики, ведь в этих регионах прогнозируют дожди и кратковременные грозы. Температура воздуха также должна приятно порадовать. Ветер будет умеренный, восточного направления, а температура днем будет достигать +23 – +28 градусов.

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Какой будет погода в Украине 6 сентября

Завтра, 6 сентября, на большей части Украины будет царить переменная облачность, без существенных осадков.

Только в Одесской области и в Крыму возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет восточным и достигать 5 – 10 метров в секунду, а в юго-восточных областях местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов, днем столбики термометров покажут комфортные +23 – +28 градусов. В Карпатах ночью прогнозируют +7 – +12 градусов, днем – +17 – +22 градуса.

Какой будет погода на Киевщине

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +13 – +18 градусов, а днем – +23 – +28 градусов. В самом Киеве прогнозируют теплую погоду с ночными +16 – +18 градусов и дневными +26 – +28 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +27...+29

Львов +26...+28

Ивано-Франковск +25...+27

Тернополь +26...+28

Черновцы +26...+28

Хмельницкий +27...+29

Луцк +27...+29

Ровно +26...+28

Житомир +26...+28

Винница +26...+28

Одесса +24...+26

Николаев +26...+28

Херсон +26...+28

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +26...+28

Чернигов +25...+27

Сумы +25...+27

Полтава +26...+28

Днепр +27...+29

Запорожье +26...+28

Донецк +26...+28

Луганск +24...+26

Харьков +25...+27

Прогноз погоды на 6 сентября / Фото Укргидрометцентра