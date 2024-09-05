Водночас жителям Криму та Одеси варто взяти із собою парасольки, адже в цих регіонах прогнозують дощі та короткочасні грози. Температура повітря також має приємно потішити. Вітер буде помірний, східного напрямку, а температура вдень досягатиме +23 – +28 градусів.

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Якою буде погода в Україні 6 вересня

Завтра, 6 вересня, на більшій частині України пануватиме мінлива хмарність, без суттєвих опадів.

Лише на Одещині та в Криму можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер буде східним та сягатиме 5 – 10 метрів на секунду, а у південно-східних областях місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні +23 – +28 градусів. У Карпатах вночі прогнозують +7 – +12 градусів, вдень – +17 – +22 градуси.

Якою буде погода на Київщині

На Київщині також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі температура повітря становитиме +13 – +18 градусів, а вдень – +23 – +28 градусів. У самому Києві прогнозують теплу погоду з нічними +16 – +18 градусів і денними +26 – +28 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +27...+29

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +25...+27

Тернопіль +26...+28

Чернівці +26...+28

Хмельницький +27...+29

Луцьк +27..+29

Рівне +26...+28

Житомир +26...+28

Вінниця +26...+28

Одеса +24...+26

Миколаїв +26...+28

Херсон +26...+28

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +26...+28

Черкаси +26...+28

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +26...+28

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +26...+28

Луганськ +24..+26

Харків +25...+27

Прогноз погоди на 6 вересня / Фото Укргідрометцентру