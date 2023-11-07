Украинцам однозначно следует прихватить с собой зонт. Возможны значительные порывы ветра в восточных и юго-восточных областях.

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Какая будет погода по Украине

Синоптики 8 ноября ночью в западных областях, а днем почти по всей Украине ожидаются умеренные осадки. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях можно рассчитывать на значительные дожди.

Ветер будет дуть преимущественно с юго-восточного направления с переходом в западных областях на северо-западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Днем в восточных и юго-восточных областях возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 2 – 7 градусов тепла, днем синоптики ожидают 6 – 11 градусов, на востоке страны до отметки термометра будет достигать 14 градусов. В южной части ночью 7-12 градусов, днем 13-18 градусов, в Крыму до 21 градусов.

Погода в Киеве и области

В Киевской области ночью без осадков, днем ожидается дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью 2 – 7 градусов тепла, днем 6 – 11 градусов. Киевляне могут рассчитывать 5-7 градусов ночью и 8-10 градусов днем.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +8...+10

Ужгород – +10...+12

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +8...+10

Сумы – +8...+10

Полтава – +10...+12

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13