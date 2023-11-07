Украинцам однозначно следует прихватить с собой зонт. Возможны значительные порывы ветра в восточных и юго-восточных областях.
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Какая будет погода по Украине
Синоптики 8 ноября ночью в западных областях, а днем почти по всей Украине ожидаются умеренные осадки. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях можно рассчитывать на значительные дожди.
Ветер будет дуть преимущественно с юго-восточного направления с переходом в западных областях на северо-западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Днем в восточных и юго-восточных областях возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать 2 – 7 градусов тепла, днем синоптики ожидают 6 – 11 градусов, на востоке страны до отметки термометра будет достигать 14 градусов. В южной части ночью 7-12 градусов, днем 13-18 градусов, в Крыму до 21 градусов.
Погода в Киеве и области
В Киевской области ночью без осадков, днем ожидается дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью 2 – 7 градусов тепла, днем 6 – 11 градусов. Киевляне могут рассчитывать 5-7 градусов ночью и 8-10 градусов днем.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +10...+12
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +9...+11
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +9...+11
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +9...+11
- Винница – +9...+11
- Одесса – +16...+18
- Николаев – +16...+18
- Херсон – +15...+17
- Симферополь – +18...+20
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +10...+12
- Чернигов – +8...+10
- Сумы – +8...+10
- Полтава – +10...+12
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +12...+14
- Луганск – +11...+13
- Харьков – +11...+13
Прогноз погоды в Украине 8 ноября / Карта Укргидрометцентра