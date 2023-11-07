Українцям однозначно варто прихопити з собою парасолю. Також можливі значні пориви вітру у східних та південно-східних областях.
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Якою буде погода по Україні
Синоптики 8 листопада вночі в західних областях, а вдень майже по всій Україні очікуються помірні опади. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях же можна розраховувати на значні дощі.
Вітер дутиме переважно з південно-східного напрямку з переходом в західних областях на північно-західний. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у східних та південно-східних областях подекуди можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду
Температура вночі сягатиме 2 – 7 градусів тепла, вдень синоптики очікують 6 – 11 градусів, на сході країни до позначка термометра сягатиме 14 градусів. У південній частині вночі 7 – 12 градусів, вдень 13 – 18 градусів, в Криму до 21 градусів.
Погода в Києві та області
У Київській області вночі без опадів, вдень очікується дощ Вітер переважно південно-східний, віятиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура по області вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень 6 – 11 градусів. Кияни можуть розраховувати 5 – 7 градусів вночі та 8 – 10 градусів вдень.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +8...+10
- Ужгород – +10...+12
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +10...+12
- Чернівці – +9...+11
- Хмельницький – +10...+12
- Луцьк – +9...+11
- Рівне – +9...+11
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +9...+11
- Одеса – +16...+18
- Миколаїв – +16...+18
- Херсон – +15...+17
- Сімферополь – +18...+20
- Кропивницький – +10...+12
- Черкаси – +10...+12
- Чернігів – +8...+10
- Суми – +8...+10
- Полтава – +10...+12
- Дніпро – +12...+14
- Запоріжжя – +14...+16
- Донецьк – +12...+14
- Луганськ – +11...+13
- Харків – +11...+13
Прогноз погоди в Україні 8 листопада / Карта Укргідрометцентру