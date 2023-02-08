Все же по всей территории Украины столбики термометров 9 февраля будут сохранять позиции ниже нуля. Собственно, от -1 до -11 градусов днем и ночью синоптики прогнозируют в разных регионах нашего государства.

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Какая будет погода по Украине

На Западе нашего государства большую часть дня будет светить солнце, хотя иногда его могут заслонять тучи. Также в Центре и на Севере Украины погода будет преимущественно солнечной.

Холоднее всего будет на Востоке. Ночью температура может опускаться до -11 градусов по Цельсию. В то же время на Юге нашего государства иногда возможны небольшие осадки. Бояться их не стоит.

Отдельно следует сказать о столице Украины – городе Киев. По словам экспертов, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям нужно быть внимательными.

Какая будет температура в крупнейших городах

Киев – -3...-1

Ужгород – -3...-1

Львов – -3...-1

Ивано-Франковск – -3...-1

Тернополь – -3...-1

Черновцы – -3...-1

Хмельницкий – -4...-2

Луцк – -3...-1

Ровно – -3...-1

Житомир – 0...-2

Винница – -3...-1

Одесса – +1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -3...-1

Сумы – -3...-1

Полтава – -3...-1

Днепр – 0…-2

Запорожье – 0...-2

Донецк – 0...-2

Луганск – -3...-1

Харьков – -5...-3



Погода в Украине 9 февраля / Карта Укргидрометцентра