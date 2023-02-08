Все же по всей территории Украины столбики термометров 9 февраля будут сохранять позиции ниже нуля. Собственно, от -1 до -11 градусов днем и ночью синоптики прогнозируют в разных регионах нашего государства.
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Какая будет погода по Украине
На Западе нашего государства большую часть дня будет светить солнце, хотя иногда его могут заслонять тучи. Также в Центре и на Севере Украины погода будет преимущественно солнечной.
Холоднее всего будет на Востоке. Ночью температура может опускаться до -11 градусов по Цельсию. В то же время на Юге нашего государства иногда возможны небольшие осадки. Бояться их не стоит.
Отдельно следует сказать о столице Украины – городе Киев. По словам экспертов, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям нужно быть внимательными.
Какая будет температура в крупнейших городах
- Киев – -3...-1
- Ужгород – -3...-1
- Львов – -3...-1
- Ивано-Франковск – -3...-1
- Тернополь – -3...-1
- Черновцы – -3...-1
- Хмельницкий – -4...-2
- Луцк – -3...-1
- Ровно – -3...-1
- Житомир – 0...-2
- Винница – -3...-1
- Одесса – +1...+3
- Николаев – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Симферополь – 0...+2
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – -3...-1
- Сумы – -3...-1
- Полтава – -3...-1
- Днепр – 0…-2
- Запорожье – 0...-2
- Донецк – 0...-2
- Луганск – -3...-1
- Харьков – -5...-3
Погода в Украине 9 февраля / Карта Укргидрометцентра