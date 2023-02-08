Все ж по всій території України стовпчики термометрів 9 лютого зберігатимуть позиції нижче нуля. Власне, від -1 до -11 градусів вдень та вночі синоптики прогнозують у різних регіонах нашої держави.
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Якою буде погода по Україні
На Заході нашої держави більшість дня світитиме сонце, хоча інколи його можуть заступати хмари. Також в Центрі та на Півночі України погода буде переважно сонячною.
Найхолодніше буде на Сході. Вночі температура може опускатися аж до -11 градусів за Цельсієм. Водночас на Півдні нашої держави подекуди можливі невеликі опади. Боятись їх не варто.
Окремо слід сказати про столицю України – місто Київ. За словами експертів, на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям потрібно бути уважними.
Якою буде температура в найбільших містах
- Київ – -3...-1
- Ужгород – -3...-1
- Львів – -3...-1
- Івано-Франківськ – -3...-1
- Тернопіль – -3...-1
- Чернівці – -3...-1
- Хмельницький – -4...-2
- Луцьк – -3...-1
- Рівне – -3...-1
- Житомир – 0...-2
- Вінниця – -3...-1
- Одеса – +1...+3
- Миколаїв – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Сімферополь – 0...+2
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – 0...+2
- Чернігів – -3...-1
- Суми – -3...-1
- Полтава – -3...-1
- Дніпро – 0…-2
- Запоріжжя – 0...-2
- Донецьк – 0...-2
- Луганськ – -3...-1
- Харків – -5...-3
Погода в Україні 9 лютого / Карта Укргідрометцентру