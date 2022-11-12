Такое тепло на территорию нашей страны принесут южные воздушные потоки из акватории Средиземного моря. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

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В Украине установится аномально теплая погода без осадков по всей территории, однако уже с понедельника (14 ноября – 24 канал) начнется постепенное снижение температуры в результате перестройки атмосферной циркуляции на зимний лад,

– объяснил Кибальчич.

Какая будет погода в Украине 12 – 13 ноября

В Прикарпатье и Буковине возможны туманы. Ветра в западных областях не будет, а температура воздуха прогреется до +8...+13 градусов. На Севере Украины на 1-2 градуса будет холоднее, а ветер будет двигаться со скоростью 7-12 метров в секунду.

Туманы возможны также в Центре. Столбики термометров в этом регионе покажут +7...+12 градусов.

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На Юге Украины синоптик обещает переменную облачность и туман в первой половине дня. Воздух будет теплым – +9…+14 градусов. На Востоке столбики термометров покажут +7…+12 градусов.

Обратите внимание! После выходных в Украину придет первое ощутимое похолодание. Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил, что с 14 ноября может намести до полуметра снега. Кроме того, температура воздуха в Украине опустится ниже нуля.