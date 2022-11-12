Таке тепло на територію нашої країни принесуть південні повітряні потоки з акваторії Середземного моря. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

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В Україні встановиться аномально тепла погода без опадів по всій території, проте вже з понеділка (14 листопада – 24 канал) розпочнеться поступове зниження температури внаслідок перебудови атмосферної циркуляції на зимовий лад,

– пояснив Кибальчич.

Яка буде погода в Україні 12 – 13 листопада

На Прикарпатті та Буковині можливі тумани. Вітру у західних областях не буде, а температура повітря прогріється до +8...+13 градусів. На Півночі України на 1 – 2 градуси буде холодніше, а вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Тумани можливі також у Центрі. Стовпчики термометрів у цьому регіоні покажуть +7...+12 градусів.

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На Півдні України синоптик обіцяє мінливу хмарність і тумани в першій половині дня. Повітря буде теплим – +9…+14 градусів. На Сході стовпчики термометрів покажуть +7...+12 градусів.

Зверніть увагу! Після вихідних в Україну прийде перше відчутне похолодання. Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив, що з 14 листопада може намести до пів метра снігу. Крім того, температура повітря в Україні опуститься нижче нуля.