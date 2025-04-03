Будет ли резкое изменение погоды уже в ближайшие дни

Начало недели в Украине было дождливым. Кое-где даже прошли значительные осадки. Впрочем, во второй половине недели погода изменится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

В пятницу, 3 апреля ночью в большинстве западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а также на Юго-Востоке, днем на Закарпатье, Прикарпатье и Юге небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом. Тем временем на остальной территории, 4 апреля в Украине без осадков. Ночью +1 – +9 градусов, днем +12 – +19.

В субботу на Западе дожди, вечером с мокрым снегом. Также местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью +2 – +7, днем +7 – +12.

На остальной территории 5 марта ночью без существенных осадков, днем дожди. Ночью +3 – +8 градусов, днем +14 – +19, только на Севере +10 – +15 градусов.

Заметим, в первой половине недели временами шли дожди. Впрочем, синоптик Наталья Птуха рассказывала, что уже 3 – 4 апреля будет преобладать поле повышенного давления. Прояснений будет больше, поэтому преимущественно без осадков.

В четверг – пятницу дневные максимумы уже могут быть немного выше. Однако расслабляться не стоит, отметила представительница Укргидрометцентра.

Так, уже на выходных в Украине снова ожидается похолодание. Ощутимое снижение температуры прогнозируют в западных и северных областях, также возможно частично в центральных.

Кроме того, на Западе и Севере местами возможен мокрый снег.