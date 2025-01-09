Но будет ли резкое похолодание уже в ближайшие дни, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также Как долго еще будет тепло в январе

Будет ли резкое похолодание

Синоптики прогнозировали, что 9 – 10 января на Севере, Западе, днем 10 января и в Винницкой и Черкасской областях будет идти небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. Между тем на остальной территории существенных осадков не будет.

Ночью от +6 до -1 градуса, днем +7 – +13, но на юге Одесской области и в Крыму еще до +16 градусов. Тем временем на Севере, Северо-Востоке, в пятницу и на Западе +2 – +9 градусов.

В субботу, 11 января, в большинстве областей ожидается небольшой и умеренный мокрый снег, дождь. Ночью и днем от -2 до +3 градусов, на Юге и Востоке +1 – +6. В Крыму без существенных осадков, ночью +1 – +6, днем еще +6 – +11.

В ближайшие трое суток ветер южный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду. Однако 9 января в Карпатах, 10 – 11 января на Западе местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Поэтому, хотя температура воздуха в Украине ощутимо снизится, впрочем, сильные морозы и снегопады пока не ожидаются.