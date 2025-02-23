Когда потеплеет и будет ли резкая смена погоды в Украине, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода в Украине

Уже со вторника, 25 февраля, будет изменение синоптических процессов. Еще немного остается поле повышенного давления, то есть без осадков. Но уже воздушная масса будет меняться, больше будет поступать с запада.

Поэтому температура в западных областях 25 – 26 числа уже -1 – -7 градусов, а днем уже даже +1 – +7 градусов. На остальной территории в эти дни остается -6 – -12 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Прохладнее всего на Востоке и Северо-Востоке. Ночью там до -16 градусов, а днем от -2 до +4 градусов.

"То есть в восточных областях, как и в течение этой недели, до середины следующей все же будут морозы как днем, так и ночью. А в остальных областях, особенно в западных, уже начинаются плюсовые значения в дневные часы со вторника", – отметила синоптик.

Однако будет ли это уже устойчивое потепление, или все же в марте еще возможно похолодание, – синоптикам пока сказать трудно. Март – это переходный месяц, что может сочетать как проявления зимней погоды, так и уже достаточно высокие значения температуры.

Но пока тенденция сохраняется у нас, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Наталья Птуха добавила, в дальнейшем синоптики будут уточнять. Продолжается постоянный мониторинг. Впрочем, пока что резкое изменение погоды не ожидается.

В принципе температура будет постепенно повышаться. Каких-то аномальных значений, чтобы на 10 градусов превысило в течение одних суток, пока мы не видим,

– отметила синоптик.

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