Коли потепліє й чи буде різка зміна погоди в Україні, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода в Україні

Уже з вівторка, 25 лютого, буде зміна синоптичних процесів. Ще трохи залишається поле підвищеного тиску, тобто без опадів. Але вже повітряна маса буде змінюватися, більше надходитиме з заходу.

Тому температура у західних областях 25 – 26 числа вже -1 – -7 градусів, а вдень вже навіть +1 – +7 градусів. На решті території в ці дні залишається -6 – -12 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

Найпрохолодніше на Сході й Північному Сході. Вночі там до -16 градусів, а вдень від -2 до +4 градусів.

"Тобто у східних областях, як і впродовж цього тижня, до середини наступного все ж таки будуть морози як вдень, так і вночі. А в решті областей, особливо у західних, уже починаються плюсові значення у денні години з вівторка", – зазначила синоптикиня.

Однак, чи буде це вже стале потепління, чи все ж таки в березні ще можливе похолодання, – синоптикам поки сказати важко. Березень – це перехідний місяць, що може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже досить високі значення температури.

Але поки що тенденція зберігається в нас, що перші дні березня будуть з плюсами, більше з погодою, направленою на весняну,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

Наталія Птуха додала, надалі синоптики будуть уточнювати. Триває постійний моніторинг. Втім, поки що різка зміна погоди не очікується.

У принципі температура буде поступово підвищуватися. Якихось аномальних значень, щоб на 10 градусів перевищило впродовж однієї доби, поки ми не бачимо,

– зазначила синоптикиня.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду до кінця зими й навесні вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.