Будут ли сильные осадки в течение 20 – 26 января, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Meteoprog.ua.

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Будет ли снег или дождь на этой неделе

По прогнозу Кибальчича, на этой неделе погодные условия в Украине будет определять поле высокого давления, а также выступление антициклона с востока. Метеоролог отметил, что на фоне преобладания теплой воздушной массы температура воздуха ожидается аномально высокой, особенно на Юге и Западе.

Существенных осадков в течение указанного периода не ожидается, лишь изредка в Крыму и западных областях есть вероятность небольших дождей,

– прогнозировал Игорь Кибальчич.

В целом погода будет соответствовать больше ноябрю или марту. Согласно прогностической модели ECMWF, 20 по 27 января средняя аномалия в Украине составит +3 – +6 градусов.