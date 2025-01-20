Чи будуть сильні опади впродовж 20 – 26 січня, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Meteoprog.ua.

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Чи буде сніг або дощ цього тижня

За прогнозом Кібальчича, цього тижня погодні умови в Україні визначатиме поле високого тиску, а також виступ антициклону зі сходу. Метеоролог зазначив, що на тлі переважання теплої повітряної маси температура повітря очікується аномально високою, особливо на Півдні та Заході.

Суттєвих опадів протягом вказаного періоду не очікується, лише зрідка у Криму та західних областях є ймовірність невеликих дощів,

– прогнозував Ігор Кібальчич.

Загалом погода відповідатиме більше листопаду чи березню. Відповідно до прогностичної моделі ECMWF, 20 по 27 січня середня аномалія в Україні становитиме +3 – +6 градусів.