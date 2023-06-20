В Украине снова похолодает: почему и на сколько градусов упадет температура

Хотя на календаре уже 20 июня, впрочем, в большинстве областей значительной летней жары еще не было. Кроме того, вскоре снова похолодает.

С чем связано похолодание и на сколько снизится температура, в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В Украине ожидается ослабление жары

Отметим, накануне в Укргидрометцентре прогнозировали, что 21 июня в большинстве областей ожидается ослабление жары на 3 –5 градусов. Наталья Птуха объяснила, что температура несколько снизится из-за прохождения атмосферного фронта, который сейчас находится над Западом. Заметила, что там сейчас по существу жары нет как таковой.

Фронт немного сдвинется в восточном направлении. Под его влиянием будут Житомирщина, Винницкая Киевщина, некоторые центральные области, Одесщина. Будет больше облачности, снова кратковременные дожди, соответственно температура будет несколько ниже, но не слишком, не так, как на прошлой неделе,

– подчеркнула синоптик.

Добавила, что сильное похолодание не ожидается. К примеру, если по Киеву было до +30, то будет уже +27...+28.