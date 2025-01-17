Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на выходные

По прогнозу метеоролога, в большинстве областей существенных осадков не будет. Температура сохранится на достаточно высоком уровне, особенно на Юго-Западе.

Отклонение от климатической нормы составит в среднем +4 – +7. Формирование снежного покрова не предвидится,

– отметил Кибальчич.

В субботу на Западе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5 – 10 метров на секунду, Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 1 – 6 метров на секунду. Ночью -4 – +1, днем +2 – +7 градусов.

На Севере облачно с прояснениями. Осадков не будет. Ветер западный, ночью 5 – 10 метров на секунду, днем 9 – 14 метров на секунду. Ночью -2 – +3 градуса, днем +2 – +7.

В центральных областях без осадков. Ветер преимущественно западной четверти, 7 – 12 метров на секунду. Ночью температура в пределах -2 – +3 градуса, днем +2 – +7.

В южных областях и и Крыму ночью местами возможен небольшой дождь, однако, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 7 – 12 метров на секунду. Ночью -1 – +4, днем +3 – +8.

На Востоке в течение суток местами могут быть небольшие осадки, – мокрый снег и морось. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью -1 – +4, днем 0 – +5.

Прогноз погоды на 19 января