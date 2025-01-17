Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на вихідні

За прогнозом метеоролога, у більшості областей істотних опадів не буде. Температура збережеться на досить високому рівні, особливо на Південному Заході.

Відхилення від кліматичної норми становитиме у середньому +4 – +7. Формування снігового покриву не передбачається,

– зазначив Кібальчич.

У суботу на Заході мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду, у Карпатах і на Закарпатті змінних напрямків, 1 – 6 метрів на секунду. Вночі -4 – +1, вдень +2 – +7 градусів.

На Півночі хмарно з проясненнями. Опадів не буде. Вітер західний, вночі 5 – 10 метрів на секунду, вдень 9 – 14 метрів на секунду. Вночі -2 – +3 градуси, вдень +2 – +7.

У центральних областях без опадів. Вітер переважно західної чверті, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі температура в межах -2 – +3 градуси, вдень +2 – +7.

У південних областях і та Криму вночі подекуди можливий невеликий дощ, однак, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -1 – +4, вдень +3 – +8.

На Сході протягом доби подекуди можуть бути невеликі опади, – мокрий сніг і мряка. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -1 – +4, вдень 0 – +5.

Прогноз погоди на 19 січня