Та чи буде різка зміна погоди вже незабаром, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

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Чи буде різке похолодання

Синоптики писали, що 16 січня без істотних опадів. Тільки на Прикарпатті та Закарпатті подекуди невеликий сніг. Упродовж доби від -2 до +3 градусів, у Карпатах вночі ще -5 – -10. На Півдні вночі -2 – -7, вдень +1 – +6.

У п'ятницю, 17 січня, в Україні, крім Заходу, пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг. Втім, у суботу вже переважно без опадів. Тільки у східних і південних областях вночі місцями невеликий сніг.

"Температура вночі від +2 до -3 градусів, вдень +1 – +4. У південній частині, 18 січня і в західних областях до +7 градусів", – прогнозують в Укргідрометцентрі.

На дорогах, крім Півдня, подекуди ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

До речі, напередодні синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, очікується, що далі температура взимку буде переважно у межах від -5 до +5 градусів.