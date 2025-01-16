И будет ли резкое изменение погоды уже вскоре, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

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Будет ли резкое похолодание

Синоптики писали, что 16 января без существенных осадков. Только на Прикарпатье и Закарпатье местами небольшой снег. В течение суток от -2 до +3 градусов, в Карпатах ночью еще -5 – -10. На Юге ночью -2 – -7, днем +1 – +6.

В пятницу, 17 января, в Украине, кроме Запада, пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Впрочем, в субботу уже преимущественно без осадков. Только в восточных и южных областях ночью местами небольшой снег.

"Температура ночью от +2 до -3 градусов, днем +1 – +4. В южной части, 18 января и в западных областях до +7 градусов", – прогнозируют в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме Юга, местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Кстати, накануне синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, ожидается, что дальше температура зимой будет преимущественно в пределах от -5 до +5 градусов.