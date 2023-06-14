В четверг, 15 июня, жителям Украины не стоит выходить на улицу без зонта. В большинстве же областей ожидаются осадки.

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Где в Украине пройдут дожди 15 июня

В западных областях ночью будет небольшой дождь, а днем там стоит ожидать умеренные дожди. Возможны грозы. на Востоке ожидаются кратковременные небольшие осадки. Вероятность грозовых дождей тоже есть. То же самое прогнозируют синоптики для Севера и Юга.

Температура днем на Западе составит от +19 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+ 13 градусов. На Севера и Востоке, а также на Юге дневная температура будет находиться в пределах +22...+27 градусов. Ночью в этих регионах похолодает до +12...+17 градусов.

На Западе будет облачно с прояснениями. А в других регионах ожидается переменная облачность. В западном регионе ветер будет юго-восточным, а на остальной территории Украины – северо-восточным. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды в крупнейших городах: