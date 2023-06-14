У четвер, 15 червня, жителям України не варто виходити на вулицю без парасольки. Адже у більшості областей очікуються опади.

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Де в Україні пройдуть дощі 15 червня

У західних областях вночі трішки дощитиме, а вдень там варто очікувати помірні дощі. Також можливі грози. На Сході очікуються короткочасні невеликі опади. Ймовірність грозових дощів теж є. Те саме прогнозують синоптики на Півночі та Півдні.

Температура вдень на Заході становитиме від +19 до +24 градусів. А вночі стовпчики термометрів опустяться до +8...+ 13 градусів. На Півночі та Сході, а також на Півдні денна температура перебуватиме у межах +22...+27 градусів. А вночі у цих регіонах похолодає до +12...+17 градусів.

На Заході буде хмарно з проясненнями. А в інших регіонах очікується мінлива хмарність. У західному регіоні вітер буде південно-східним, а на решті території України – північно-східним. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Детальний прогноз погоди у найбільших містах: