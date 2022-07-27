Синоптики говорят, что жара в четверг будет в части западных областей, на Юге и в нескольких восточных регионах. Самую высокую температуру обещают – +30...+32.

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Теплее всего будет на Юге и Закарпатье

До таких показателей прогреется воздух в Закарпатской области. Также очень жарко – в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Лишь чуть более низкую температуру прогнозируют в Одесской области, в Крыму, на Днепропетровщине, в Донецкой и Луганской областях.

Свежее всего 27 июля будет на Сумщине, Львовщине, Ровенщине и Волыни. Здесь столбики термометров должны подняться до +24...+26. На остальных украинских территориях температура будет колебаться в пределах +25...+29.

Обратите внимание! В Киеве обещают солнечную погоду – +26…+28. Ветер – северный 5 – 10 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают о пожарной опасности

Синоптики предупреждают о том, что в большинстве областей Украины 28 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о многих регионах на Западе, почти всем Юге, а также Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской областях.

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Прогноз погоды в городах Украины на 27 июля

Ужгород – +30...+32

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +27...+29

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +27...+29

Киев – +26...+28

Прогноз погоды на 27 июля / Фото Укргидрометцентр