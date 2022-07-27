Синоптики кажуть, що спека у четвер буде у частині західних областей, на Півдні та кількох східних регіонах. Найвищу температуру обіцяють – +30...+32.

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Найтепліше буде на Півдні та Закарпатті

До таких показників прогріється повітря у Закарпатській області. Також дуже спекотно – на Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині. Лише трішки нижчу температуру прогнозують на Одещині, у Криму, на Дніпропетровщині, в Донецькій та Луганській областях.

Найсвіжіше 27 липня буде на Сумщині, Львівщині, Рівненщині та на Волині. Тут стовпчики термометрів мають піднятись до +24...+26. На решті українських територій температура коливатиметься у межах +25...+29.

Зверніть увагу! У Києві обіцяють сонячну погоду – +26...+28. Вітер – північний 5 – 10 метрів на секунду.

Метеорологи попереджають про пожежну небезпеку

Синоптики попереджають, що у більшості областей України 28 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мовиться про багато регіонів на Заході, майже весь Південь, а також Вінницьку, Житомирську, Київську, Черкаську області.

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Прогноз погоди в містах України на 27 липня

Ужгород – +30...+32

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +26...+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +27...+29

Київ – +26...+28

Прогноз погоди на 27 липня / Фото Укргідрометцентр