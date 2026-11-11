Тепло продлится недолго: синоптик предупредил о морозных ночах в Украине в Украине

В Украине с 11 по 20 ноября ожидается переменчивая погода с дождями, мокрым снегом и перепадами температур. Кратковременное потепление до +18 градусов сменится ночными морозами и новой волной непогоды.

В то же время между двумя периодами непогоды ожидается несколько сухих дней. Об этом "Телеграфу" сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Потепление будет кратковременным

По данным синоптика, 13 – 14 ноября воздушные массы со стороны Балканского полуострова и Турции приведут к повышению температуры воздуха в большинстве областей, кроме северо-западных регионов Украины. Столбики термометров будут показывать +9…+15 градусов, а на крайнем юге воздух прогреется до +16…+18.

Впрочем, потепление окажется недолгим из-за развития антициклона. Уже с 15 ноября по всей стране ожидается похолодание: ночью температура опустится до -4…+2 градусов, а днем составит +3…+9 градусов.

С 17 ноября, по прогнозу Кибальчича, по областям снова возможно постепенное потепление. До конца второй декады месяца метеоролог прогнозирует сохранение относительно комфортных температур как в дневные, так и в ночные часы.

Сухой период продлится до 18 ноября включительно. После этого из западных областей придет очередная волна осадков, похолодания и сильного ветра. В течение 19 – 20 ноября она охватит все регионы Украины.

Напомним, в начале второй декады ноября большинство областей Украины оказались под влиянием серии атмосферных фронтов, которые принесли дожди, местами мокрый снег и порывы ветра. При этом в ближайшие дни температура воздуха на юге может достигать +20 градусов, тогда как на западе страны будет значительно прохладнее.