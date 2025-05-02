Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Заморозки в Украине
Ночью 3 мая на Левобережье и в Крыму на поверхности почвы заморозки 0 – -5 градусов. Также днем в западных областях грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. Кстати, в отдельных районах возможен град. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Заморозки в Украине / Скриншот с Укргидрометцентра
Заметим, что дальше, 4 и 5 мая, заморозков уже не прогнозируют.
Погода на трое суток
- В выходные в западных, северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди. Местами грозы, днем 4 мая на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.
- 3 мая днем на Севере и в Карпатах, 4 мая в Украине, кроме Юго-Востока, местами порывы юго-западного ветра 15 – 20 метров на секунду.
- Ночью 3 мая на Левобережье и в Крыму ночью +1 – +6, на почве заморозки 0 – -5 градусов, днем +15 – +20 градусов. На остальной территории ночью +5 – +11, днем +19 – +24 градуса.
- В воскресенье в большинстве областей уже +8 – +14 градусов ночью, а днем +20 – +27.
- В понедельник в Украине, кроме Юго-Востока, дожди, днем местами грозы. Ночная температура воздуха существенно не изменится. Впрочем, ожидается снижение дневной до +17 – +23 градусов, в западных областях даже до +11 – +16.