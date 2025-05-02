Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дізнайтеся також Чи буде у травні різке похолодання з сильними заморозками
Заморозки в Україні
Уночі 3 травня на Лівобережжі й у Криму на поверхні ґрунту заморозки 0 – -5 градусів. Також удень у західних областях грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду. До речі, в окремих районах можливий град. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Заморозки в Україні / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що далі, 4 і 5 травня, заморозків уже не прогнозують.
Погода на три доби
- У вихідні в західних, північних і більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі. Подекуди грози, вдень 4 травня на Закарпатті й у Карпатах значні дощі.
- 3 травня вдень на Півночі й у Карпатах, 4 травня в Україні, крім Південного Сходу, місцями пориви південно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.
- Уночі 3 травня на Лівобережжі та в Криму вночі +1 – +6, на ґрунті заморозки 0 – -5 градусів, удень +15 – +20 градусів. На решті території вночі +5 – +11, удень +19 – +24 градуси.
- У неділю в більшості областей вже +8 – +14 градусів уночі, а вдень +20 – +27.
- У понеділок в Україні, крім Південного Сходу, дощі, вдень подекуди грози. Нічна температура повітря суттєво не зміниться. Втім, очікується зниження денної до +17 – +23 градусів, у західних областях навіть до +11 – +16.