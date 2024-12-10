Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозировали, что 11 декабря на Юге и юго-востоке ночью будет умеренный, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1 – +6, днем +4 – +10 градусов.

Тем временем на остальной территории небольшой, в центральных, Киевской и Харьковской областях умеренный мокрый снег и дождь. На Западе, Севере и Винницкой области – гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В течение суток от -2 до +3 градусов.

Далее, 12 – 13 декабря, будет идти небольшой снег, местами, кроме Запада и Севера, с дождем. В четверг на Востоке и в центральной части осадки будут умеренными, также местами налипание мокрого снега и гололед. Днем 13 декабря на Правобережье без осадков.

В течение суток 12 декабря от +2 до -4 градусов, 13 декабря 0 – -7 градусов. В Карпатах до -9 градусов.

Ветер в Украине северо-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. В пятницу в большинстве, кроме западных, местами порывы 15 – 20 метров на секунду.