Среди всего – на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
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Что известно о непогоде в Киеве
Завтра, 11 декабря в Киеве ожидается гололед и налипание мокрого снега, на дорогах также будет гололедица. В связи с этим, по данным КГГА, в столице объявлен І уровень опасности, желтый. Там советуют быть осмотрительными и предупреждают о возможных проблемах с транспортом.
Будьте внимательны и осторожны! Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог. При объявлении воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие,
– напоминает власть.
К слову, сегодня непогода в Киеве повредила флаг Украины возле "Родины-матери". Его снимут и заменят на новый. Как сообщала Киевская городская государственная администрация, полотнище флага не выдержало порывы ветра.
Специалисты планируют завершить все необходимые работы до конца дня 11 декабря.