Серед усього – на дорогах очікується ожеледь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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Що відомо про негоду у Києві

Завтра, 11 грудня в Києві очікується ожеледь та налипання мокрого снігу, на дорогах також буде ожеледиця. У зв'язку з цим, за даними КМВА, у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Там радять бути обачними та застерігають про можливі проблеми з транспортом.

Будьте уважні та обережні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг. При оголошенні повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття,

– нагадує влада.

До слова, сьогодні негода у Києві пошкодила прапор України біля "Батьківщини-матері". Його знімуть та замінять на новий. Як повідомляла Київська міська державна адміністрація, полотнище прапора не витримало пориви вітру.

Фахівці планують завершити всі необхідні роботи до кінця дня 11 грудня.