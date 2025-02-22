Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Морозы снова усилятся: будет ли до -30 градусов

Погода на 23 февраля

В воскресенье будет небольшая облачность. Без осадков. Только днем в восточных областях местами будет идти небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью -13 – -18 градусов. В северных областях местами -21 – -23, в западных областях и в Крыму -8 – -13. Днем -1 – -6, в западных областях 0 – +5 градусов в западных областях,
– отметили синоптики.

погода на 23 февраляПрогноз погоды на 23 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев -3 – -1
  • Ужгород +3 – +5
  • Львов +2 – +4
  • Ивано-Франковск +2 – +4
  • Тернополь +1 – +3
  • Черновцы +1 – +3
  • Хмельницкий +1 – +3
  • Луцк +2 – +4
  • Ровно +1 – +3
  • Житомир -3 – -1
  • Винница 0 – -2
  • Одесса 0 – -2
  • Николаев 0 – -2
  • Херсон -3 – -1
  • Симферополь -3 – -1
  • Кропивницкий -4 – -2
  • Черкассы -3 – -1
  • Чернигов -4 – -2
  • Сумы -5 – -3
  • Полтава -4 – -2
  • Днепр -4 – -2
  • Запорожье -4 – -2
  • Донецк -7 – -5
  • Луганск -6 – -4
  • Харьков -4 – -2