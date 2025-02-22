Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Обратите внимание Морозы снова усилятся: будет ли до -30 градусов
Погода на 23 февраля
В воскресенье будет небольшая облачность. Без осадков. Только днем в восточных областях местами будет идти небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью -13 – -18 градусов. В северных областях местами -21 – -23, в западных областях и в Крыму -8 – -13. Днем -1 – -6, в западных областях 0 – +5 градусов в западных областях,
– отметили синоптики.
Прогноз погоды на 23 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев -3 – -1
- Ужгород +3 – +5
- Львов +2 – +4
- Ивано-Франковск +2 – +4
- Тернополь +1 – +3
- Черновцы +1 – +3
- Хмельницкий +1 – +3
- Луцк +2 – +4
- Ровно +1 – +3
- Житомир -3 – -1
- Винница 0 – -2
- Одесса 0 – -2
- Николаев 0 – -2
- Херсон -3 – -1
- Симферополь -3 – -1
- Кропивницкий -4 – -2
- Черкассы -3 – -1
- Чернигов -4 – -2
- Сумы -5 – -3
- Полтава -4 – -2
- Днепр -4 – -2
- Запорожье -4 – -2
- Донецк -7 – -5
- Луганск -6 – -4
- Харьков -4 – -2