Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Морозы снова усилятся: будет ли до -30 градусов

Погода на 23 февраля

В воскресенье будет небольшая облачность. Без осадков. Только днем в восточных областях местами будет идти небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью -13 – -18 градусов. В северных областях местами -21 – -23, в западных областях и в Крыму -8 – -13. Днем -1 – -6, в западных областях 0 – +5 градусов в западных областях,

– отметили синоптики.

Прогноз погоды на 23 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах