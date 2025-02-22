Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Морози знову посиляться: чи буде до -30 градусів

Погода на 23 лютого

У неділю буде невелика хмарність. Без опадів. Тільки вдень у східних областях подекуди йтиме невеликий сніг. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі -13 – -18 градусів. У північних областях подекуди -21 – -23, у західних областях і в Криму -8 – -13. Вдень -1 – -6, у західних областях 0 – +5 градусів,
– зазначили синоптики.

погода на 23 лютогоПрогноз погоди на 23 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ -3 – -1
  • Ужгород +3 – +5
  • Львів +2 – +4
  • Івано-Франківськ +2 – +4
  • Тернопіль +1 – +3
  • Чернівці +1 – +3
  • Хмельницький +1 – +3
  • Луцьк +2 – +4
  • Рівне +1 – +3
  • Житомир -3 – -1
  • Вінниця 0 – -2
  • Одеса 0 – -2
  • Миколаїв 0 – -2
  • Херсон -3 – -1
  • Сімферополь -3 – -1
  • Кропивницький -4 – -2
  • Черкаси -3 – -1
  • Чернігів -4 – -2
  • Суми -5 – -3
  • Полтава -4 – -2
  • Дніпро -4 – -2
  • Запоріжжя -4 – -2
  • Донецьк -7 – -5
  • Луганськ -6 – -4
  • Харків -4 – -2