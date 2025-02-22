Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Морози знову посиляться: чи буде до -30 градусів

Погода на 23 лютого

У неділю буде невелика хмарність. Без опадів. Тільки вдень у східних областях подекуди йтиме невеликий сніг. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі -13 – -18 градусів. У північних областях подекуди -21 – -23, у західних областях і в Криму -8 – -13. Вдень -1 – -6, у західних областях 0 – +5 градусів,

– зазначили синоптики.

Прогноз погоди на 23 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах