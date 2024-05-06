Могут ли в Украине исчезнуть снежные зимы: метеоролог удивила прогнозом

Зима 2023 – 2024 годов в Украине была аномально теплой. Впрочем, это не случайность, а закономерность тех процессов, которые наблюдались на протяжении последних десятилетий.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины. Также Вера Балабух сказала, могут ли в нашем государстве исчезнуть снежные зимы.

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Исчезнут ли снежные зимы в Украине

Эксперт отметила, что повышение температуры воздуха в холодный период, особенно минимальной, приводит к тому, что осадки выпадают преимущественно в виде дождя или мокрого снега, а устойчивый снежный покров редко образуется.

Дальнейший рост температуры воздуха будет приводить к тому, что эти процессы будут усиливаться и снежные зимы станут для нас редкостью,

– подчеркнула Вера Балабух.

Метеоролог отметила, что климат на планете и в Украине меняется. Температура воздуха существенно возрастает. Кстати, наибольший рост наблюдается зимой и летом.

"Современная зима в Украине стала в среднем на 1,5 градуса теплее по сравнению с 1961 – 1990 годами", – отметила спикер.

Добавила, что аномально теплая зима этого года не случайность, а закономерность тех процессов, которые наблюдались в течение последних десятилетий.

Кстати, причиной этих изменений является прежде всего деятельность человека, благодаря которой существенно усилился парниковый эффект на нашей планете. Ожидается, что рост температуры будет наблюдаться и в дальнейшем, несмотря на то, какой сценарий развития выберет человечество и сколько парниковых газов сгенерирует.

Эксперт сказала, при условии, что мы продолжим жить так, как сейчас и не сократим выбросов парниковых газов, уже к концу века глобальная температура воздуха может повыситься на 2,6 – 4,8 градуса по сравнению с 1986 – 2005 годами.

Существенно возрастет и температура воздуха в Украине. Зима станет еще теплее и к концу века в Харькове она может быть такой, как сейчас в Херсоне,

– рассказала Балабух.

Впрочем, добавила, что несмотря на значительный рост средней за год и сезон температуры воздуха, количество дней с сильными морозами существенно не изменится. Вторжение арктического воздуха возможны и в дальнейшем. Однако, они будут происходить на более высоком фоне температуры, что может создавать большие риски для сельского хозяйства, энергетики и других отраслей экономики.