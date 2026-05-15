Разогреет до +25, но шквалы и дожди не отступают: как изменится погода в Украине на выходных

В ближайшие выходные из-за поля пониженного атмосферного давления сохранится неустойчивая и прохладная погода. В большинстве областей будут дожди разной интенсивности, а местами возможны грозы, туманы и порывистый ветер.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Что ждать от погоды на выходных?

Суббота, 16 мая

В западных областях ночью будет образовываться туман, днем ожидаются грозы и кратковременные дожди, возможны также град и шквалы. Температура ночью будет +7...+12 градусов, днем – +18...+23 градусов, в Карпатах – +12...+17 градусов.

В северных областях будет преобладать сухая погода, однако в ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 градусов, в дневное время синоптик прогнозирует +18...+23 градусов.

В центральных областях ожидается малооблачная погода без осадков, однако там также в ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем потеплеет до +18...+23 градусов.

В южных областях синоптик прогнозирует в основном сухую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+13 градусов, зато днем ожидается повышение значений до +17...+22 градусов.

В восточных областях также сохранится погода без осадков, будет переменная облачность. В течение ночи столбики термометров будут показывать +7...+12 градусов, одновременно днем воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Воскресенье, 17 мая

В западных регионах ночью возможны кратковременные дожди с грозой, днем такие условия будут только в Карпатах и на Закарпатье. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем пригреет до около +18...+23 градусов.

В северных регионах ночью в основном будут сухие условия, зато днем возможен кратковременный грозовой дождь. Ночью температура воздуха будет в диапазоне +8...+13 градусов, а днем уже вышеупомянутые +18...+23 градусов.

В центральной части местами также возможны кратковременные дожди с грозой, возможен порывистый ветер. В течение ночи температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+14 градусов, днем пригреет до +17...+22 градусов.

В южных регионах также в дневные часы возможны незначительные дожди с грозой. Там будет несколько теплее, поэтому ночью столбики термометров будут показывать +7...+12 градусов, а днем ожидается повышение до +19...+24 градусов.

В восточных регионах тоже прогнозируют кратковременные дожди с грозами, в частности в Харьковской области предусматривают шквальный ветер и град. Температура воздуха ночью будет +9...+14 градусов, днем повысится до +20...+25 градусов.

Какие условия прогнозировали ранее?

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что ориентировочно 18 – 19 мая в Украине ожидается ощутимое потепление. Определенным исключением станут западные области, в которых температурные значения будут несколько ниже.

В то же время синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с кратковременными дождями по меньшей мере до 20 мая, поэтому полного прекращения осадков до окончания второй декады текущего месяца, как отмечал Виталий Постригань, не следует.