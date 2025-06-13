Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на выходные
Синоптики прогнозировали, что днем 14 июня на большей части территории Украины, а также в течение суток 15 июня на Левобережье и в Крыму будут идти кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, но 14 июня местами на Северо-Востоке порывы 15 – 20 метров в секунду.
Жары не будет. Ночью температура воздуха будет достигать +8 – +15 градусов, днем +16 – +22 градусов. На Юге, в воскресенье в Украине +20 – +26 градусов. Прохладнее всего традиционно в Карпатах, в частности, ночью только +2 – +9 градусов, днем +12 – +18 градусов.
Прогноз на месяц
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в июне предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов, что на 1,5–2 градуса выше нормы.
- Также ожидается, что месячное количество осадков будет 45–82 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103–152 миллиметра. Это в пределах (80–120%) нормы.
- В июне становятся более активными грозовые процессы. Чаще наблюдаются град и шквалы.
- Кстати, ранее в июне даже фиксировали заморозки. Абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю метеонаблюдений, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3 – -3,4 градуса, а на высокогорье Карпат даже до -5 градусов.