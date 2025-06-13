Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Похолодание в Украине: когда снова снизится температура

Погода на выходные

Синоптики прогнозировали, что днем 14 июня на большей части территории Украины, а также в течение суток 15 июня на Левобережье и в Крыму будут идти кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, но 14 июня местами на Северо-Востоке порывы 15 – 20 метров в секунду.

Жары не будет. Ночью температура воздуха будет достигать +8 – +15 градусов, днем +16 – +22 градусов. На Юге, в воскресенье в Украине +20 – +26 градусов. Прохладнее всего традиционно в Карпатах, в частности, ночью только +2 – +9 градусов, днем +12 – +18 градусов.

Прогноз на месяц