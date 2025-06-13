Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на вихідні
Синоптики прогнозували, що вдень 14 червня на більшій частині території України, а також протягом доби 15 червня на Лівобережжі й у Криму йтимуть короткочасні дощі, подекуди грози.
Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, але 14 червня місцями на Північному Сході пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Спеки не буде. Уночі температура повітря сягатиме +8 – +15 градусів, удень +16 – +22 градусів. На Півдні, у неділю в Україні +20 – +26 градусів. Найпрохолодніше традиційно в Карпатах, зокрема, уночі тільки +2 – +9 градусів, удень +12 – +18 градусів.
Прогноз на місяць
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у червні передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Також очікується, що місячна кількість опадів буде 45 – 82 міліметрів, у Карпатах і подекуди на Прикарпатті 103 – 152 міліметри. Це в межах (80 – 120 %) норми.
- У червні стають активнішими грозові процеси. Частіше спостерігаються град і шквали.
- До речі, раніше у червні навіть фіксували заморозки. Абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію метеоспостережень, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях і гірських районах місцями 0,3 – -3,4 градуса, а на високогір'ї Карпат навіть до -5 градусів.