Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на вихідні

Синоптики прогнозували, що вдень 14 червня на більшій частині території України, а також протягом доби 15 червня на Лівобережжі й у Криму йтимуть короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, але 14 червня місцями на Північному Сході пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Спеки не буде. Уночі температура повітря сягатиме +8 – +15 градусів, удень +16 – +22 градусів. На Півдні, у неділю в Україні +20 – +26 градусів. Найпрохолодніше традиційно в Карпатах, зокрема, уночі тільки +2 – +9 градусів, удень +12 – +18 градусів.

Прогноз на місяць