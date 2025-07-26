Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях будут дожди и грозы?

Так, 27 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях будут грозы. Днем на Западе в отдельных районах также прогнозируют град и шквалы. Это I уровень (желтый).

Заметим, синоптики также предупреждали, что 26 июля в северо-восточной части будут грозы, град и шквалы в северо-восточной части.

Непогода может привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Где будут грозы 27 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшие трое суток?

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 27 – 29 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях будут умеренные, местами значительные дожди и грозы. В отдельных районах град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет достигать +14 – +20 градусов, днем +20 – +26.

Между тем в большинстве северных, центральных, днем 27 июля и в Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Ночью +17 – +24 градуса, днем 27 июля +25 – +30 градусов.

На Юге и Юго-Востоке, 28 – 29 июля уже в большинстве областей +29 – +34 градуса. В южных и большинстве центральных областей местами сильная жара +35 – +38 градусов.

Будет ли сильная жара и много дождей в августе?

В августе средняя месячная температура ожидается в пределах +20 – +26 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы. Однако в западных областях +17 – +20, в Карпатах +14 – +16, что в пределах нормы.

Месячное количество осадков прогнозируется в пределах 23 – 40 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, 64 – 73% от нее. В западных областях 60 - 77 миллиметров, а в Карпатах 94 – 116, что в пределах нормы (80 – 120%).