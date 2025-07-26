Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях будуть дощі та грози?

Так, 27 липня у західних, Житомирській і Вінницькій областях будуть грози. Вдень на Заході в окремих районах також прогнозують град і шквали. Це I рівень (жовтий).

Зауважимо, синоптики також попереджали, що 26 липня у північно-східній частині будуть грози, град і шквали у північно-східній частині.

Негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Де будуть грози 27 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Якою буде погода в найближчі три доби?

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 27 – 29 липня в західних, Житомирській і Вінницькій областях будуть помірні, подекуди значні дощі та грози. В окремих районах град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі температура повітря сягатиме +14 – +20 градусів, удень +20 – +26.

Тим часом у більшості північних, центральних, удень 27 липня і в Одеській та Миколаївській областях подекуди короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Уночі +17 – +24 градуси, вдень 27 липня +25 – +30 градусів.

На Півдні й Південному Сході, 28 – 29 липня вже в більшості областей +29 – +34 градуси. У південних і більшості центральних областей подекуди сильна спека +35 – +38 градусів.

Чи буде сильна спека й багато дощів у серпні?

У серпні середня місячна температура очікується в межах +20 – +26 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Однак у західних областях +17 – +20, у Карпатах +14 – +16, що в межах норми.

Місячна кількість опадів прогнозується в межах 23 – 40 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, 64 – 73% від неї. У західних областях 60 - 77 міліметрів, а в Карпатах 94 – 116, що в межах норми (80 – 120%).