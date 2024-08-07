По прогнозам, температура воздуха несколько повысится в большинстве областей по сравнению с прошлыми днями. Однако возвращения аномальной жары пока ждать не стоит.

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Какой будет погода в Украине 8 августа

По данным Укргидрометцентра в Украине завтра, 8 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Погода будет без осадков, лишь на северо-востоке страны местами может быть кратковременный дождь и гроза.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 13 – 18, днем 22 – 27, на юге страны ночью 17 – 22, днем 26 – 31; в Карпатах ночью 8 – 13, днем 19 – 24,

– рассказали синоптики.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +25...+27

Ужгород +26...+28

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +24...+26

Черновцы +26...+28

Хмельницкий +24...+26

Луцк +24...+26

Ровно +24...+26

Житомир +24...+26

Винница +25...+27

Одесса +27...+29

Николаев +29...+31

Херсон +28..+30

Симферополь +28..+30

Кропивницкий +27...+29

Черкассы +26...+28

Чернигов +24...+26

Сумы +23...+25

Полтава +24...+26

Днепр +24...+26

Запорожье +28...+30

Донецк +26...+28

Луганск +24...+26

Харьков +24...+26

Прогноз погоды на 8 августа / Карта Укргидрометцентра