По прогнозам, температура воздуха несколько повысится в большинстве областей по сравнению с прошлыми днями. Однако возвращения аномальной жары пока ждать не стоит.
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Какой будет погода в Украине 8 августа
По данным Укргидрометцентра в Украине завтра, 8 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Погода будет без осадков, лишь на северо-востоке страны местами может быть кратковременный дождь и гроза.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 13 – 18, днем 22 – 27, на юге страны ночью 17 – 22, днем 26 – 31; в Карпатах ночью 8 – 13, днем 19 – 24,
– рассказали синоптики.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +25...+27
- Ужгород +26...+28
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +24...+26
- Черновцы +26...+28
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +24...+26
- Ровно +24...+26
- Житомир +24...+26
- Винница +25...+27
- Одесса +27...+29
- Николаев +29...+31
- Херсон +28..+30
- Симферополь +28..+30
- Кропивницкий +27...+29
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +24...+26
- Сумы +23...+25
- Полтава +24...+26
- Днепр +24...+26
- Запорожье +28...+30
- Донецк +26...+28
- Луганск +24...+26
- Харьков +24...+26
Прогноз погоды на 8 августа / Карта Укргидрометцентра