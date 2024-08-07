За прогнозами, температура повітря дещо підвищиться у більшості областей у порівнянні з минулими днями. Однак на повернення аномальної спеки поки що чекати не варто.
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Якою буде погода в Україні 8 серпня
За даними Укргідрометцентру в Україні завтра, 8 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Погода буде без опадів, лише на північному сході країни місцями може бути короткочасний дощ та гроза.
Вітер очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 13 – 18, вдень 22 – 27, на півдні країни вночі 17 – 22, вдень 26 – 31; в Карпатах вночі 8 – 13, вдень 19 – 24,
– розповіли синоптики.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +25...+27
- Ужгород +26...+28
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +24...+26
- Тернопіль +24...+26
- Чернівці +26...+28
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +24...+26
- Рівне +24...+26
- Житомир +24...+26
- Вінниця +25...+27
- Одеса +27..+29
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +28..+30
- Сімферополь +28..+30
- Кропивницький +27...+29
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +24...+26
- Суми +23...+25
- Полтава +24...+26
- Дніпро +24...+26
- Запоріжжя +28...+30
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +24...+26
- Харків +24...+26
Прогноз погоди на 8 серпня / Карта Укргідрометцентру