Шквальный ветер и дожди: какой будет погода в последние выходные марта
- 29 – 30 марта в Украине ожидаются дожди, местами усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду.
- Температура воздуха ночью от 0 до +7 градусов, на Юге до +10, днем от +11 до +18 градусов.
В выходные, 29 –30 марта, в Украине пройдут дожди. Кое-где осадки будут умеренными. Также местами усилится ветер.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на выходные
Синоптик рассказала, что с 29 по 31 марта погодные процессы в Украине будут развиваться по-разному. В субботу в поле повышенного атмосферного давления будет преобладать погода без осадков. Только на Юге, Закарпатье и Прикарпатье днем атмосферное давление обусловит дожди.
В воскресенье и понедельник атмосферное давление будет падать. Поэтому 30 марта в Украине, кроме северной части, а 31 марта в западных и восточных областях ожидаются небольшие и умеренные дожди.
Ветер в Украине будет преимущественно восточного направления. Скорость 5 – 12 метров в секунду.
Завтра, 29 марта, атмосферный фронт обусловит осадки. Поэтому в западных и южных областях местами ожидаем порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,
– отметила Диана Кривобок.
Синоптик добавила, что теплая воздушная масса ночью будет поддерживать температуру в пределах небольших плюсов, а днем будет радовать приятным теплом. Ночью 0 – +7 градусов, на юге до +10. Днем +11 – +18 градусов.
Однако в понедельник, 31 марта, на Западе ожидается снижение дневной температуры воздуха. Она будет в пределах +8 – +13 градусов.
Прогноз на 29 – 31 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра
Погода на апрель
- Заметим, Укргидрометцентр также сделал прогноз погоды на апрель. Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается 30 – 52 миллиметра, в Карпатах местами 60 – 89 миллиметров, что в пределах нормы.
- Интересно, что абсолютный минимум, который когда-либо фиксировали в Украине в апреле, достигает -6 – -16 градусов; Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях -17 – -22 градуса; на крайнем Юге и Львовщине местами -3 – -5 градусов.
- Абсолютный максимум температуры воздуха +26 – +33 градуса, в горных районах +21 – +22 градуса.