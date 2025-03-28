Шквальный ветер и дожди: какой будет погода в последние выходные марта

В выходные, 29 –30 марта, в Украине пройдут дожди. Кое-где осадки будут умеренными. Также местами усилится ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на выходные

Синоптик рассказала, что с 29 по 31 марта погодные процессы в Украине будут развиваться по-разному. В субботу в поле повышенного атмосферного давления будет преобладать погода без осадков. Только на Юге, Закарпатье и Прикарпатье днем атмосферное давление обусловит дожди.

В воскресенье и понедельник атмосферное давление будет падать. Поэтому 30 марта в Украине, кроме северной части, а 31 марта в западных и восточных областях ожидаются небольшие и умеренные дожди.

Ветер в Украине будет преимущественно восточного направления. Скорость 5 – 12 метров в секунду.

Завтра, 29 марта, атмосферный фронт обусловит осадки. Поэтому в западных и южных областях местами ожидаем порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,

– отметила Диана Кривобок.

Синоптик добавила, что теплая воздушная масса ночью будет поддерживать температуру в пределах небольших плюсов, а днем будет радовать приятным теплом. Ночью 0 – +7 градусов, на юге до +10. Днем +11 – +18 градусов.

Однако в понедельник, 31 марта, на Западе ожидается снижение дневной температуры воздуха. Она будет в пределах +8 – +13 градусов.

Прогноз на 29 – 31 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

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