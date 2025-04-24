Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Грозы в Украине

Днем 25 апреля грозы пройдут в западных, северных и центральных областях грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Штормовое предупреждение на 25 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

Также синоптики прогнозировали, что 25 – 26 апреля кратковременные грозовые дожди будут идти в большинстве областей. В воскресенье, 27 апреля, уже преимущественно без осадков.

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Когда будут дожди и грозы / Скриншот с Укргидрометцентра

Ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, что с 25 апреля осадков по территории Украины уже будет больше. Будет царить больше поле пониженного атмосферного давления.

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Заметим, в ГСЧС отмечали, что гроза – это всегда опасно. Прежде всего стоит научиться предвидеть приближение грозы и в таком случае лучше воздержаться от поездок в лес, поле или к водоему. Желательно не отдаляться далеко от дома.

Молния опасна тогда, когда за вспышкой сразу же раскаты грома. То есть грозовая туча находится над вами. Тогда опасность удара молнии наиболее вероятна.

Во время грозы нельзя:

прятаться под одиночными и высокими деревьями,

стоять возле побитых и обгоревших деревьев,

стоять на крыше,

находиться среди поля,

плавать в открытом водоеме,

пользоваться зонтами с металлическими ручками,

пользоваться электронными устройствами.

Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 Канала

Град на Прикарпатье

Заметим, 18 апреля кое-где в Ивано-Франковской области выпал град. В частности, он был в Яремче, Микуличине и Ворохте.

Местные жители активно распространяли видео в сети. Люди рассказывали, что град был размером, как перепелиное яйцо.