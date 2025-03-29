Когда и в каких областях снова будет похолодание
- В последние дни марта в Украине ожидаются дожди в большинстве областей. Также усилится ветер.
- Впоследствии в части областей снова снизится температура воздуха.
В последние дни марта погода в Украине будет преимущественно дождливой. Осадки ожидаются в большинстве областей. Также вскоре кое-где снова снизится температура воздуха.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Похолодание в Украине
Синоптик Диана Кривобок отметила, что теплая воздушная масса ночью будет поддерживать температуру в пределах небольших плюсов, а днем будет радовать приятным теплом. Так, ночью 0 – +7 градусов, на Юге до +10. Днем +11 – +18 градусов.
Однако в западных областях в понедельник ожидаем снижения дневной температуры воздуха,
– отметила Диана Кривобок.
Впрочем, сильного похолодания не будет. Так, температура воздуха ожидается в пределах +8 – +13 градусов.
Прогноз на 29 – 31 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра
Также синоптик рассказывала, что с 29 по 31 марта погодные процессы будут развиваться по-разному. В субботу в поле повышенного атмосферного давления будет преобладать погода без осадков. Только на Юге, Закарпатье и Прикарпатье днем атмосферное давление обусловит дожди.
В воскресенье и понедельник атмосферное давление будет падать. 30 марта в Украине, кроме северной части, а 31 марта в западных и восточных областях пройдут небольшие и умеренные дожди.
Ветер будет преимущественно восточного направления, 5 – 12 метров в секунду. Однако, 29 марта атмосферный фронт обусловит осадки. Поэтому в западных и южных областях местами ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Погода на месяц
- По прогнозу Укргидрометцентра, в апреле средняя месячная температура ожидается в пределах +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков прогнозируют 30 – 52 миллиметра, в Карпатах 60 – 89 миллиметров, что в пределах нормы.
- Абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в апреле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +25 – +33 градусов, в горных районах +21 – +22.
- Абсолютный минимум -6 – -16 градусов, в Карпатах, а также Черниговской, Сумской и Харьковской областях -17 – -22 градуса, а на Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.