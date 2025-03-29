Когда и в каких областях снова будет похолодание

В последние дни марта погода в Украине будет преимущественно дождливой. Осадки ожидаются в большинстве областей. Также вскоре кое-где снова снизится температура воздуха.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Похолодание в Украине

Синоптик Диана Кривобок отметила, что теплая воздушная масса ночью будет поддерживать температуру в пределах небольших плюсов, а днем будет радовать приятным теплом. Так, ночью 0 – +7 градусов, на Юге до +10. Днем +11 – +18 градусов.

Однако в западных областях в понедельник ожидаем снижения дневной температуры воздуха,

– отметила Диана Кривобок.

Впрочем, сильного похолодания не будет. Так, температура воздуха ожидается в пределах +8 – +13 градусов.

Прогноз на 29 – 31 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

Также синоптик рассказывала, что с 29 по 31 марта погодные процессы будут развиваться по-разному. В субботу в поле повышенного атмосферного давления будет преобладать погода без осадков. Только на Юге, Закарпатье и Прикарпатье днем атмосферное давление обусловит дожди.

В воскресенье и понедельник атмосферное давление будет падать. 30 марта в Украине, кроме северной части, а 31 марта в западных и восточных областях пройдут небольшие и умеренные дожди.

Ветер будет преимущественно восточного направления, 5 – 12 метров в секунду. Однако, 29 марта атмосферный фронт обусловит осадки. Поэтому в западных и южных областях местами ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

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