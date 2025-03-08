Когда ждать похолодание и будет ли оно резким, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Похолодание в Украине

Синоптик рассказывала, что по прогнозам и тенденциям в дальнейшем, эта неделя у нас теплая и следующая начинается практически с такими же показателями. Однако уже после 10 марта, со вторника, возможно определенное снижение температуры.

"Не критично, просто на несколько градусов ниже, без этих +17 – +18 градусов", – отметила Наталья Птуха.

Однако важно понимать, что март является переходным месяцем на пересечении холодного и теплого сезонов. Поэтому заливы холода еще возможны.

В принципе мы их во второй половине марта ожидаем. Определенное снижение может быть. Надеемся, что не критическое, но на несколько градусов температура все же колебаться будет, не может она постоянно удерживаться в пределах вот таких +15 – +17 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

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Обратите внимание! Абсолютный минимум температуры, который когда-либо фиксировали в марте, достигает -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов.