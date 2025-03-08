Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будут дожди

Синоптики сделали прогноз на трое суток, 9 – 11 марта. Отметили, будет без осадков.

Только в западных областях 11 марта местами небольшой, на Закарпатье днем умеренный дождь,

– писали в Укргидрометцентре.

Ближайшей ночью от +3 до -2 градусов, 10 – 11 марта 0 – +5 градусов. Днем +13 – +18, но на побережье морей +7 – +12 градусов.

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Когда будут дожди / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, что март всегда преимущественно более сухой. Месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметра, в Карпатах местами возможно 50 – 74 миллиметра, однако, это все равно меньше нормы.

"Потому что, как видим, первая декада точно у нас без осадков практически. То есть никак не достигнем каких-то высших показателей", – объяснила представительница Укргидрометцентра.

Также рассказала, средняя месячная температура воздуха в марте прогнозируется в пределах +1 – +7. В целом это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

"Это означает, что если сейчас у нас высокие значения температуры, то в дальнейшем может быть определенное снижение. Надеемся, значительных превышений температуры, как, например, в январе, не будет. Хотя сейчас все равно такие высокие значения несут для нас более весеннюю погоду, хотя в дальнейшем колебания все равно могут быть", – сказала синоптик.

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К слову, абсолютный минимум температуры, который когда-либо фиксировали в Украине в марте, достигает -20 – -37 градусов. На Закарпатье и в южной части -10 – -27. Абсолютный максимум +19 – +29, Карпатах +14 – +16 градусов.