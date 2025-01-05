Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Потепление в Украине

В ближайшие дни, 5 – 6 января, температура воздуха ночью будет достигать -2 – -9 градусов. Днем от -3 до +2 градусов. Однако, на Западе и Юге в понедельник +1 – +6.

7 января повышение температуры на 5 – 7 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозировали, что 5 января в Украине уже преимущественно без осадков. Только и Карпатах и на Закарпатье небольшой снег.

6 января в западных, днем и в северных, местами центральных и Харьковской областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.

Во вторник, 7 января, местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

